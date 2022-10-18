المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يطرح وظائف جديدة.. تعرف عليها

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن حوالي 130 وظيفة شاغرة في عدة مجالات خبرة بناءً على التفاصيل والعناوين، حيث يبحث العديد من السعوديين على العديد من فرص العمل في المملكة العربية السعودية.

وتتلخص الوظائف المتاحة على النحو التالي:

_فرص عمل:

1- خبراء بيئيون عددهم 68 وظيفة.

ملخص مسؤوليات الوظيفة:

1- تلقي طلبات الإذن من مزودي الخدمة.

2-مراجعة الطلبات وتحديد تصنيف الأنشطة “الفئة 1 – 2 – 3” بناءً على التأثير المحتمل على البيئة.

3-زيارة المرافق عند الحاجة وإجراء التقييمات البيئية وتحديد المتطلبات والحلول لتحقيق التوافق البيئي ومراجعة الدراسات المقدمة.

المؤهلات والخبرة:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية، أو الكيمياء البيئية، أو الهندسة المدنية، أو علم الأحياء، أو الكيمياء، أو الفيزياء، أو مجال مشابه، فضلًا خبرة لا تقل عن سنتين.

2- أخصائي طوارئ (عدد 33 وظيفة).

ملخص مسؤوليات الوظيفة:

1-تلقي الاتصالات وتشخيصها وتصنيف التقارير حسب الأهمية.

2- التواصل مع المخبرين والأشخاص على المواقع ذات الصلة.

3-إعداد التقارير الفنية عن حوادث الإشعارات البيئية وإرسال استمارات الإغلاق إلى خدمة العملاء.

المؤهلات والخبرات:

1– درجة البكالوريوس في العلوم البيئية، الهندسة البيئية – الكيميائية – المدنية، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء أو تخصص في مجال مماثل.

2– خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.

3- أخصائي أوساط بيئة (العدد: 29 وظيفة).

ملخص المهام الوظيفية:

1– زيارة ومتابعة المنشآت ذات التأثير السلبي ومراقبة الأوساط البيئة.

2– تحديد البؤر الملوثة ومتابعتها لضمان إعادة تأهيل هذه البؤر .

3– جمع العينات للبؤر الملوثة وتحديد الاختبارات اللازمة وتنفيذيها عن طريق مقدم خدمة معتمد للتأكد من نوع التلوث وتحديد المسئول عنه.

المؤهلات والخبرات:

1– درجة البكالوريوس في العلوم البيئية، الهندسة البيئية – الكيميائية – المدنية، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء أو تخصص في مجال مماثل.

2– خبرة سابقة لا تقل عن 2 سنوات.

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