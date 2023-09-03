المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى (2,561,441) اتصالاً عبر رقم الطوارئ الموحد (911) خلال شهر أغسطس من عام 2023 م

المناطق_ واس

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية (2,561,441) اتصالاً خلال شهر أغسطس 2023 م، حيث يقوم المركز باستقبال كافة المكالمات وتحويلها للجهات ذات العلاقة حسب الاختصاص باستخدام أنظمة وآلية متطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (902,363)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,124,804)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (534,274)، بإجمالي (2,561,441) مكالمة في المناطق.