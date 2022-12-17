المركز الوطني للعمليات الأمنية يختتم معرضه التعريفي والتوعوي بمحافظة حفر الباطن

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اختتم المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية معرضه التعريفي والتوعوي في (المكان مول) بمحافظة حفر الباطن، الذي أُقيم خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر.

وقدّم المركز للزوار نبذة تعريفية عن رقم الطوارئ (911) وما يقدمه من خدمات أمنية وإنسانية للمواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة لركن مخصص للأطفال.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يخدم (12) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد برقم طوارئ موحد هو (911)، وتعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي نفذتها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.