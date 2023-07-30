المركز الوطني للعمليات الأمنية يختتم معرضه التعريفي والتوعوي بمحافظة حفر الباطن

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اختتم المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية معرضه التعريفي والتوعوي في (المكان مول) بمحافظة حفر الباطن، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو.

وقدّم المركز للزوار نبذة تعريفية عن الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، بالإضافة لركنٍ مخصص للأطفال.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يخدم (32) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد برقم طوارئ موحد هو (911)، وتعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) إحدى أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.