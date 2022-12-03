المركز الوطني للعمليات الأمنية يختتم معرضيه التوعويين في محافظتي المزاحمية والأحساء

المناطق_واس

اختتم المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركزي العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقتي الرياض والشرقية، معرضيه التعريفيين والتوعويين اللذين نفذهما خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر بمحافظتي المزاحمية والأحساء.

وشهد المعرضان زيارة عدد من المواطنين والمقيمين والزوار الذين تعرفوا على رقم الطوارئ (911) وما يقدمه من خدمات أمنية وإنسانية، والإجابة عن استفساراتهم، كما قدم ركن الأطفال رسومات محاكية للرقم تسهّل عليهم حفظه والاتصال به عند الحاجة إلى ذلك في الحالات الطارئة.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحّد عمل (62) غرفة عمليات، بينما يقدم مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة الشرقية خدماته لـ (12) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، وتعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) من أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.