المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية بالعاصمة المقدسة

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يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية , ضمن معرض وزارة الداخلية في العاصمة المقدسة بمجمع “مكة مول” , خلال الفترة ( 5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024) حتى (9 رمضان 1445هـ الموافق 19 مارس 2024م).

ويستعرض المركز للزوار الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة،الشرقية)، ويقدّم تجربة حية عبر الواقع تقنية الافتراضي لأحد مراكز (911) ونموذج لكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية.