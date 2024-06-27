المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة الرياض

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يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن معرض وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، المقام في مجمع النخيل مول بمدينة الرياض خلال الفترة (26-30 يونيو 2024)، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الـ (26) من يونيو كل عام، تحت شعار “الاستثمار في الوقاية”.

ويستعرض المركز في المعرض، محتوى مرئياً توعوياً عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لتعزيز دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن عمليات التهريب والترويج من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) بعدة لغات، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، والتقنيات المستخدمة في تلقي البلاغات، وآلية معالجتها عبر نظام آلي متطور، والخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) بعدة لغات على مدار 24 ساعة، ويقدّم تجربة حية عبر تقنية الواقع الافتراضي لأحد مراكز (911) وكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في الاحتفاء باليوم العالمي للمخدرات، بمشاركة قطاعات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والأمن العام ممثلاً في شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة لدوريات الأمن، والمديرية العامة لحرس الحدود، والإدارة العامة للمجاهدين، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.