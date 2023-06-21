“المركز الوطني للعمليات الأمنية” يشارك ضمن معارض وزارة الداخلية للتعريف بخدماته لضيوف الرحمن

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يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية، ضمن معارض وزارة الداخلية في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمدينة المنورة؛ لتعريف الزوار برقم الطوارئ الموحد (911) وما يقدمه من خدمات إنسانية وأمنية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

ويستعرض المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها للمتصلين كافة، وآلية استقبال المكالمات ومعالجتها عن طريق نظام آلي ومتطور، والإسهام الفعال في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار (24) ساعة، وذلك بالرد على جميع المكالمات الواردة للمركز في زمن قياسي لا يتجاوز ثانيتين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز (45) ثانية لكل مكالمة.