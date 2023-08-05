المركز الوطني للعمليات الأمنية يقيم معرضًا تعريفيًا وتوعويًا بمدينة الدمام

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يقيم المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية معرضًا تعريفيًا وتوعويًا في (النخيل مول) بمدينة الدمام، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة الشرقية يخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911).

وتعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.