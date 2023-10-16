المركز الوطني للعمليات الأمنية يقيم معرضًا تعريفيًا وتوعويًا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

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يقيم المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلاً في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، معرضًا تعريفيًا وتوعويًا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة الشرقية يخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويعد أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.