المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات يكرم الجمعية الخيرية السعودية لمرض الزهايمر

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كرم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية الجمعية الخيرية السعودية لمرض الزهايمر، وذلك نسبة إلى اختيارها ضمن أهم 50 علامة سعودية، في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق إنتركونتننتال الرياض بتاريخ ٦ مارس2024، ،وسط حضور جمع غفير من الجهات ذات العلاقة، ومشاركة قطاعات خاصه ومانحة وداعمه.

وجاء اختيار الجمعية ضمن أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية في العدد الخاص الذي نشرته مجلة “فوربس الشرق الأوسط “، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات وهذا يؤكد مدى اهتمام الجمعية بمبادرات المسؤولية الاجتماعية وتميزها في هذا المجال.

حيث ان الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر تولي اهتماما كبيرا منذ تأسيسها وعلى مدى ١٥ عاما بمبادرات نوعية ومشاريع ابداعية تمثل رسالتها بطرق عصرية حديثة تواكب فيها المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أن الجمعية لها العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، كما ان هذا التكريم يؤكد مدى نجاح الجمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة على أن هذه المبادرات ترتكز على دعم ومساندة مرضى الزهايمر وذويهم، بجانب عقد الشراكات الاستراتيجية مع عدة جهات محلية وخارجية لتعزيز مجال الجمعية الخيري ومستجداته، الأمر الذي يجد كل تقدير ومساندة مع عدة جهات ذات علاقة بقطاع المسؤولية الاجتماعية.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع الجميعة الإلكتروني www.alz.org.sa، أو @Saudialzheimer