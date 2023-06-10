المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يحتفي باليوم العالمي للأرشيف

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احتفى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا) الخميس الماضي باليوم العالم للأرشيف الذي يصادف التاسع من شهر يونيو من كل عام.

وعقد المركز ورشة عمل افتراضية بعنوان “أمن الوثائق في الفضاء السيبراني” تحدث خلالها عدد من المتخصصين حول الآليات اللازم اتباعها لحماية الوثيقة من التسرب خلال تداولها عبر تقنية المعلومات وأهمية تبادلها في بيئة رقمية آمنة تضمن المحافظة على الوثيقة ومعلوماتها.

الجدير بالذكر أن الأرشيفيين حول العالم يحتفون باليوم العالمي للأرشيف سنوياً من أجل تسليط الضوء على قضايا الأرشيف والتحديات التي تواجهه بغية تعزيز دور الارشيفات في حياة المجتمعات. يعمل المجلس الدولي للأرشيف وهو منظمة دولية غير حكومية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس على خلق أرضية تمكن الارشيفات حول العالم من ممارسة دورها المحوري في حفظ تاريخ الشعوب وتقديمها بالشكل اللائق توثيقاً للتاريخ البشري ونقله للأجيال المتعاقبة.