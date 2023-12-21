المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعلن تعديل لائحة الإتلاف

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أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن موافقة هيئة المركز على تعديل لائحة إتلاف الوثائق الصادرة بالأمر السامي الكريم بتاريخ 21 /7/ 1416هـ لكي تتواءم مع المستجدات في مجال الأرشفة.

وشملت التعديلات قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإنشاء معمل يرتبط إدارياً به يسمى “معمل إتلاف الوثائق المركزي” وله إنشاء فروع للمعمل حسب الحاجة، حيث يهدف هذا المعمل إلى تعزيز أمن الوثائق وضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بدقة وسرية متكاملة، والتأكد من عدم تسرب الوثائق والمساس بمصلحة الدولة أو مصالح الأفراد، والتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية في إتلاف الوثائق, بالإضافة إلى تخفيض التكلفة المالية لعملية إتلاف الوثائق على الأجهزة الحكومية.

كما سيسهم المعمل في توفير طابع السرية والخصوصية لجميع الأجهزة الحكومية أثناء تنفيذ عملية الإتلاف والاستفادة من المواد الأولية للأوعية المتلفة، وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية والأوامر والتعليمات ذات الصلة.

وتضمنت التعديلات قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتجهيز معمل إتلاف الوثائق المركزي بأجهزة إتلاف، وسيارات متنقلة مجهزة لإتلاف الوثائق الورقية ووسائط التخزين في مقر الجهاز الحكومي، حسب المعايير العالمية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل غير مكشوفة، لنقل الوثائق الورقية ووسائط التخزين من الأجهزة الحكومية لمقر معمل إتلاف الوثائق المركزي، بحيث تتم عملية النقل بطريقة آمنة يراعى فيها سرية وخصوصية المحتوى.