المرور: إغلاق الكورنيش الأوسط بجدة بداية من الغد

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نوهت الإدارة العامة للمرور، بإغلاق طريق الكورنيش الأوسط من ميدان الأمير عبدالمجيد إلى إشارة شارع فلسطين مع شارع الحمراء في الاتجاهين، وذلك بمناسبة استضافة محافظة جدة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام في الفترة من 1 – 10 ديسمبر المقبل.

مواعيد الإغلاق

وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم الإغلاق في اليوم الأول للمهرجان غدًا الخميس، من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الـ4 فجرًا من صباح يوم الجمعة.

ولفتت “أما في بقية أيام المهرجان من (2-10 ديسمبر) سيكون الإغلاق من الساعة 3 عصرًا حتى 2 فجرًا.

استخدام الطرق البديلة

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى استخدام طريق الأندلس بديلًا خلال فترة الإغلاق.