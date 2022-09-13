المرور السعودي : 5 تعليمات لقائد المركبة القادم من طريق فرعي إلى رئيسي

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شددت الإدارة العامة للمرور على قائد المركبة القادم من طريق فرعي ويرغب بالدخول إلى طريق رئيسي، التأكد من اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامته، وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

واستعرضت الإدارة عدة تعليمات للدخول الآمن لقائد المركبة من الطريق الفرعي إلى الرئيسي، أهمها: إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة، والوقوف التام والالتفات نحو اليسار.

ونوهت إلى التأكد من خلو المسار قبل الدخول، وإعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي، بالإضافة إلى القيادة بسرعة الطريق السريع.

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