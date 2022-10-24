المرور: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة

المناطق ـ متابعات

حذر المرور السعودي، اليوم الإثنين، من ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.

وأوضح المرور في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر” أن هذا التصرف يعد مخالفة.

على جانب آخر كشفت منصة أبشر، خطوات الحصول على تقرير الخلو من الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن التقرير الأول يقدم بشكل مجاني.

وحول طريقة تنفيذ الخدمة، بين إنفوجراف نشرته أبشر عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنها تشمل: الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدمات.

بعد ذلك، عليك اختيار الخدمات العامة، ومنها إلى تقاير أبشر، وأخير اختيار تقرير الخلو من الحوادث.