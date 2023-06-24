«المرور» تصدر الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم الحج

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم حج 1444 هـ.
وأضافت الإدارة، عبر تويتر، أن الخريطة التفاعلية تستهدف تسهيل حركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة.
يأتي ذلك ضمن خطة أمن الحج التي تهدف لتوفير سبل الراحة للحجاج وتتضمن اتجاهات الحركة المرورية وخطوط السير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
تشمل الخطة 6 خرائط تفاعلية تساعد على معرفة الطرق والاتجاهات وتتضمن خرائط: «مكة والمشاعر، مكة، المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، منى، مزدلفة، عرفات»، ويمكن الاستفادة بها عبر الرابط (اضغط هنا)
تسهيلًا لحركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة يوفر #المرور_السعودي الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم حج 1444 هـ
وللاستفادة من الخرائط يمكن زيارة الرابط:https://t.co/qqhqGyifY9#بسلام_آمنين pic.twitter.com/u7xAAiNPtp
— المرور السعودي (@eMoroor) June 23, 2023