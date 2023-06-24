«المرور» تصدر الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم الحج

تشمل الخطة 6 خرائط تفاعلية تساعد على معرفة الطرق والاتجاهات وتتضمن خرائط: «مكة والمشاعر، مكة، المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، منى، مزدلفة، عرفات»، ويمكن الاستفادة بها عبر الرابط (اضغط هنا)

تسهيلًا لحركة ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدّسة يوفر #المرور_السعودي الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لموسم حج 1444 هـ

وللاستفادة من الخرائط يمكن زيارة الرابط:https://t.co/qqhqGyifY9#بسلام_آمنين pic.twitter.com/u7xAAiNPtp — المرور السعودي (@eMoroor) June 23, 2023