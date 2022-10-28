«المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الباحة

وكان المرور السعودي قد حدد عقوبات مخالفة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها عند تكرار المخالفة، مشيرًا إلى أنه في المرة الأولى يتم حجز المركبة 15 يومًا بالإضافة لغرامة مالية 20 ألف ريال، مؤكدًا أنه يتم استثناء المركبات المستأجرة والمسروقة من عقوبات الحجز والمصادرة.