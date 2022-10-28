«المرور»: ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الباحة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في منطقة الباحة.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر: “ضبط مرور منطقة الباحة قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط معرضاً سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه”.
وكان المرور السعودي قد حدد عقوبات مخالفة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها عند تكرار المخالفة، مشيرًا إلى أنه في المرة الأولى يتم حجز المركبة 15 يومًا بالإضافة لغرامة مالية 20 ألف ريال، مؤكدًا أنه يتم استثناء المركبات المستأجرة والمسروقة من عقوبات الحجز والمصادرة.
وأوضح أن العقوبة تتضاعف في المرة الثانية؛ حيث يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية 40 ألف ريال، ثم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وأشار المرور إلى أن تكرار الفعل للمرة الثالثة يؤدي إلى حجز المركبة وتوقيع غرامة مالية 60 ألف ريال؛ حيث يتم إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، ثم سجن المخالف.