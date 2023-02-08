المرور: “ل ي ب 23” ضمن المزاد الإلكتروني للوحات المميّزة بأبشر

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تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً؛ موضحاً أنه تزامناً مع مؤتمر ليب 23 سيشمل المزاد لوحة “ل ي ب 23”.
وأعلنت الإدارة، في تغريدة على “تويتر”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غداً الخميس 9 فبراير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.
وحدّد “المرور” طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
غدًا ينطلق #مزاد_اللوحات_الإلكتروني،
وتزامنًا مع مؤتمر #ليب23 سيشمل المزاد لوحة..
ل ي ب 23https://t.co/roLvOvtiPD#المرور_السعودي#leap23#أبشر_في_ليب pic.twitter.com/KDWk9usgdk
— المرور السعودي (@eMoroor) February 7, 2023