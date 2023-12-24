“المرور” ومخالفو الدراجات.. “يدٌ تقبض وعينٌ تراقب”

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أطاحت فرق المرور السري بعدد من قائدي الدراجات النارية بعد رصد ارتكابهم لعدة مخالفات مرورية في بعض مدن المملكة.

وتصدرت مخالفتا عدم وجود رخصة قيادة وعدم ارتداء الخوذة قائمة المخالفات المرصودة، إضافة لمخالفة استخدام الجوال خلال القيادة

ورصدت فرق المرور كذلك في مدن الباحة والطائف وسكاكا والقريات دراجات نارية تسير بدون لوحات، أو بلوحات غير عائدة للدراجة، وحُررت المخالفات بحق قائدي الدراجات المخالفين بعد إيضاح طبيعة مخالفاتهم.

وتتراوح قيمة مخالفة قيادة الدراجة النارية بدون رخصة قيادة ما بين 300 إلى 900 ريال، بينما تتراوح قيمة مخالفة عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة ما بين 150 إلى 300 ريال.

وتستمر الحملة المرورية لرصد وضبط قائدي الدراجات النارية المخالفين في جميع مدن ومحافظات المملكة؛ من أجل الحد من السلوكيات التي تهدد أمن وسلامة مرتادي الطرق.