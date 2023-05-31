المرور يستعرض مخالفات “الرصد الالكتروني”.. الحديثة

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استعرضت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، قيمة المخالفات التي أعلنت عن رصدها إلكترونياً ابتداءً من الأحد المقبل، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطورة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن قيمة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق ومخالفة الوقوف على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة بها، ومخالفة قيادة مركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف كامل أو جزئي، تبدأ من ألف إلى ألفي ريال.

وأضافت، أن مخالفة عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطرق المتعددة المسارات تبدأ من 3 إلى 6 آلاف ريال، ومخالفة تنظيمات السير على الطريق تبدأ من 150 إلى 300 ريال، وقيمة مخالفة وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف من 100 إلى 150 ريالاً.

وأشارت إلى أنه تم التوسع في رصد دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن، والخروج منها في الأوقات غير المسموح بها ومخالفتها من ألف إلى ألفي ريال، ومخالفة تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل قيمتها 5 آلاف ريال، وتتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.