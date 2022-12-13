“المرور” يوضح أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها عبر “أبشر” بدون غرامات

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دعت الإدارة العامة للمرور، مجدداً إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة، أن خدمات المرور تمكّن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونياً عبر منصة أبشر دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في الأول من مارس عام 2023 المقبل.

ونوهت إلى أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها هي “مركبة خصوصي، ومركبة نقل عام، ومركبة نقل خاص، وحافلة صغيرة عامة، وحافلة صغيرة خاصة، ومركبة أجرة، ومركبة أشغال عامة، ودراجة نارية”.