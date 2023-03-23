“المرور” يوضح الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومواقع النقل الترددي

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استعرضت الإدارة العامة للمرور الطرق المؤدية إلى ومن المسجد النبوي، و، لتسهيل الوصول إلى المسجد النبوي خلال شهر رمضان لعام 1444هـ.

وأوضحت الإدارة أن الطرق المؤدية إلى ومن المسجد النبوي؛ تشمل: طريق الملك عبدالله، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق الأمير عبدالمجيد، وطريق الأمير عبدالمحسن، وطريق عمر بن الخطاب، وطريق أبو بكر الصديق، وطريق عثمان بن عفان، وطريق سلطانة، وطريق الملك فهد.

وأضافت أن مواقع مواقف النقل الترددي إلى المسجد النبوي؛ تضم الاستاد الرياضي، وسيد الشهداء، والخالدية، ودرة المدينة، والجامعة الإسلامية، وشظاة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة المرور جاهزيتها لموسم العمرة لهذا العام، لتنظيم وتسهيل حركة السير وضمان سلامة المشاة، وإدارة حركة التنقل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال وسائل النقل العام وسيارات الأجرة وحركة التنقل من وإلى المواقف المخصصة للمركبات الخاصة، وحركة المشاة.