“المرور” يوضّح شروط إتمام إجراءات نقل الملكية ومبايعة المركبة عبر “أبشر”

وأكّد المرور أنه لإتمام إجراءات نقل الملكية ومبايعة المركبة يجب اتباع عدة خطوات، هي “معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري وتحديد ثمن المبايعة، مع قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم دخول البائع لمنصة أبشر واختيار عرض مركبة للبيع وإدخال تفاصيل المبايعة، ويتبعه دخول المشتري للمنصة واختيار أو رفض طلب المبايعة، ثم يقوم المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وحال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة، ثم دخول البائع لمنصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإتمام الإجراءات، وبعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع لحساب البائع.