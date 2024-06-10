“المرور”: 5 إجراءات لتعزيز السلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، خمسة إجراءات لتعزيز السلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة.

وأضافت الإدارة، عبر منصة (إكس)، أن «إجراءات تعزيز السلامة المرورية تقتضي التحقق من أحوال الطقس قبل الانطلاق للسفر، والتأكد من وجود الإطار الاحتياطي وأدواته وحقيبة الإسعافات الأولية، واستخدام خرائط الطرق لاختيار أنسبها».

وذكرت، أن «إجراءات السلامة تتطلب أيضا فحص المركبة والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ومكابحها والحصول على قسط كاف من النوم قبل انطلاق الرحلة، مع الحصول على فترات راحة أثناء السفر».