“المرور”: 9 حالات يُحظر فيها تجاوز المركبات على الطريق

وقال المرور، في تغريدة على حسابه بتويتر: إنه يُحظر على قائد المركبة إجراء تجاوز على الطريق في 9 حالات هي: (إذا كانت الرؤية في الطريق غير واضحة، وإذا كان اتجاه المرور في الاتجاه المقابل لا يسمح بهذا التجاوز بأمان، وإذا كانت المركبة التي يراد تجاوزها قد بدأت بالفعل في تجاوز مركبة أمامها، وفي المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والميادين والطرق الزلقة).