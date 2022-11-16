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“المريسل” أداء مميز من المنتخب السعودي.. والأهم من الفوز عدم فقدان أي لاعب

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 16 نوفمبر 2022 - 4:33 مساءً

علق الإعلامي الرياضي ” عبدالعزيز المريسل” على أداء المنتخب السعودي أمام كرواتيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين وديًا استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر

وقال ” المريسل” في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر : ” يهمني الشوط الثاني في المقام الأول أن لا نخسر أي لاعب بسبب الإصابات”
وأضاف : ” ثانياً أن نواصل مستوانا الفني المميز في الشوط الثاني بعيداً عن نتيجة المباراة التي إن تحققت فهو خير و برك، الأهم لا نقلل من كرواتيا ونندفع بناء على ماقدمته في الشوط الأول حتى يثبت بالفعل سيطرتنا”.

 

بث مباشر مباراة السعودية وكرواتيا الودية (شاهد الآن)

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 16 نوفمبر 2022 - 4:33 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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