“المريسل” أداء مميز من المنتخب السعودي.. والأهم من الفوز عدم فقدان أي لاعب

علق الإعلامي الرياضي ” عبدالعزيز المريسل” على أداء المنتخب السعودي أمام كرواتيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين وديًا استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر

وقال ” المريسل” في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر : ” يهمني الشوط الثاني في المقام الأول أن لا نخسر أي لاعب بسبب الإصابات”

وأضاف : ” ثانياً أن نواصل مستوانا الفني المميز في الشوط الثاني بعيداً عن نتيجة المباراة التي إن تحققت فهو خير و برك، الأهم لا نقلل من كرواتيا ونندفع بناء على ماقدمته في الشوط الأول حتى يثبت بالفعل سيطرتنا”.

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