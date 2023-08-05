المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ينطلق بمشاركات عالمية من 14 دولة

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انطلق اليوم، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بنسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة محلية وعالمية من 14 دولة، على مدى 21 يوماً.

ويقدم المزاد للصقارين والمهتمين مئات الصقور من نخبة السلالات، تجتمع في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، يوفر سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، ويحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.

و أكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المزاد جاء تلبية لمطالب الصقارين بتوفير نخبة سلالات الصقور، مما يجعل الرياض مركزاً عالمياً في مجال الصقور، اعتزازاً وتأكيداً بهذا الموروث العريق، الذي تحرص المملكة قيادة وشعباً على صونه واستدامته ونقله للأجيال القادمة.

وبيّن أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هو باكورة فعاليات النادي لهذا العام، الذي يعد الصقارين بعدد من الفعاليات التي تشهد تطويراً مستمراً وتلبي احتياجاتهم، حيث ينتظر أن يشهد غرة أكتوبر المقبل انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، ثم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر، يعقبه سباق الملواح، وأخيراً مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته السادسة.

وأشار الطويل إلى أن النجاح الذي حققه المزاد على مدار النسختين السابقتين؛ مستدلاً بتحقيق مبيعات إجمالية تتجاوز 10 ملايين ريال لقاء أكثر من 800 صقر حققت بعضها مراكز متقدمة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يعد أكبر تجمع للصقور في العالم، مما دفع نادي الصقور السعودي – قبل أيام – إلى استحداث ستة أشواط جديدة ضمن مسابقة الملواح في المهرجان، مخصصة للصقور التي يقتنيها الصقارون من المزاد، وذلك خلال المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل، كما يسمح أيضاً بمشاركة صقور المزاد في جميع الأشواط الأخرى لمسابقة الملواح، في مبادرة للنادي جاءت عقب النتائج اللافتة التي حققتها هذه الصقور في مسابقات الملواح “الدعو”.

ويقيم نادي الصقور السعودي 12 ليلة مزاد لبيع نخبة الصقور، تبثها مباشرة القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يعلن النادي عن الصقور المعروضة قبيل إقامة كل ليلة مزاد.

يشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يستقبل زواره يومياً خلال الفترة من 5 حتى 25 أغسطس الجاري، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً.