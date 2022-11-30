المسؤولية الإجتماعية بالنادي الأهلي تقيم لقاء توعوي بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السكري

المناطق_صقر الغامدي

أقامت إدارة المسؤولية الإجتماعية بالنادي الأهلي بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة، وتضمنت الورشة فحوصات للسكر، وتقديم أجهزة حديثة لقياس السكر للمستفيدين.

وحضر اللقاء عدد من مرضى السكري من محافظة جدة، والرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ يزن الشريف، والأستاذ محمد الشنقيطي، المدير التنفيذي للجمعية، ومديرة المسؤولية الإجتماعية بالنادي مدى بازيد، وأخصائية المسؤولية الإجتماعية مضاوي القحطاني، وشارك من العلاقات العامة محّمد طويرب، وغدير يوسف، وعدد من أفراد الجهازين الفني والإداري بالنادي الأهلي.