«المسابقات»: تأجيل مباراة الطائي والاتحاد إلى 7 فبراير 2024

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أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم (السبت)، تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

وكشفت أنه تقرر تأجيل المواجهة لتقام يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في التاسعة مساء على أرضية مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت بناء على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة الفريقين ضمن الجولة 19 التي كان من المقرر إقامتها اليوم، وبناء على تقرير شركة الطيران القاضي بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية.