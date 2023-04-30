«المسابقات» تؤجل مباراة ضمك والهلال

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أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل موعد مباراة فريقي ضمك والهلال لتقام في موعدها الجديد بتاريخ الجمعة 19/5/2023 عند الساعة 7 مساءً، بدلا من موعدها المقرر سابقًا، وذلك نظراً إلى تحديد موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تُقام الجمعة 22 شوال 1444، الموافق 12 مايو 2023، بين الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

في الوقت ذاته، أعلنت لجنة المسابقات تعديل مواعيد أيام وتوقيت انطلاق عدد من مباريات دوري روشن السعودي وهي كالتالي: (الاتفاق – الشباب)، (الشباب – الوحدة)، (أبها – الاتفاق) نظراً إلى تحديد الموعد الجديد لمباراتي نادي الشباب في كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما تم تعديل وقت انطلاقة مباراة (التعاون – الرائد)، (الخليج – التعاون).