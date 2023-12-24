“المساحة الجيولوجية” تجمع قادة هيئات المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي الثالث 9 يناير المقبل

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تجمع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قادة هيئات المسح الجيولوجي في مختلف أنحاء العالم، ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي الثالث المقرر انطلاقته في 9 يناير المقبل، بمركز الملك عبدالعزيز بالرياض؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المباشر بين الدول في المسح الجيولوجي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، أن هذا التجمع الدولي الهام بين قادة ورؤساء هيئات المسح من كل دول العالم يركز على الاستفادة من القدرات الدولية في مجال المسح والاستكشاف التعديني، وتبادل الآراء والمقترحات لمواجهة التحديات التي تواجه أعمال المسح الجيولوجي، والتنقيب عن المعادن ووضع الحلول اللازمة لممارسات الاستدامة، بالإضافة إلى تحديد الإمكانات الجيولوجية المتاحة بين الدول.

وأكد سعي الهيئة من خلال هذا التجمع، لتوحيد وجهات النظر في سد فجوات المسح الجيولوجي التي تواجه الهيئات لتمكين النمو في مجال التنقيب، وتوفير كميات مناسبة من المعادن لسد الطلب والاحتياج العالمي وتحديد المجالات ذات الأولوية للمسح ومصادر التمويل، وكذلك الوصول إلى بيانات جيولوجية موثوقة لجذب الاستثمار في مجال التنقيب وإنتاج المعادن.