“المساحة الجيولوجية” تدشّن مجلتها العلمية “أرضنا” بحلتها الجديدة

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دشّنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم مجلتها العلمية “أرضنا” في مجالي الجيولوجيا والتعدين بحلتها الجديدة؛ التي أصدرتها وفق أهداف وخطط التنمية لتحقيق النمو في المخرجات العلمية، والتي يتماشى محتواها الجيولوجي والتعديني مع إستراتيجية التعدين ومبادراتها ومشاريعها الفنية، بالإضافة إلى الأعمال والدراسات الأخرى المناطة بها في جميع مجالات علوم الأرض.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن الهيئة تهدف من خلال إعادة إصدار المجلة السنوية الهامة إلى تغطية مستجدات مشاريعها ومبادراتها وأعمالها باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك استقطاب نخبة من العلماء والخبراء من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأكاديمية وذوي الاختصاص لمشاركة العالم بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في مخرجات التعدين؛ مؤكداً أن هذا العدد يعتبر مصدراً علمياً موثوقاً ويخدم المهتمين في مجالات علوم الأرض عامة والتعدين خاصة، ويسهم بالارتقاء في البحوث والدراسات العلمية من خلال المحتوى المكتوب والتنوع البصري وكذلك الاستفادة من المقالات البحثية عالية الجودة في المجالات ذات العلاقة واهتمامات الجيل الجديد في مجتمع الجيولوجيا؛ حيث يمكن استعراض عدد المجلة إلكترونياً عبر الرابط: https://shorturl.at/gqvT9

وأفاد أنه تم إضافة وتخصيص مصطلح “الجيولوجيا والتعدين” في المجلة؛ نظراً لأهمية الجيولوجيا والتعدين في دعم الاقتصاد الصناعي بالسعودية، واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة ذات العلاقة وإظهار الجهود التي تسعى لها القيادة الرشيدة -رعاها الله- لمشاركة أفضل ممارسات الاستدامة في القطاعين، والتي تعززت خلال العامين الماضيين في مؤتمر التعدين الدولي الذي استضافته المملكة عام 2022 – 2023 بتنظيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.