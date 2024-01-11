“المساحة الجيولوجية” تطلق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي الثالث

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أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية خلال قمة مؤتمر التعدين الدولي الثالث نتائج مشاريع المسح الجيولوجي العام؛بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني؛ أن الهيئة أطلقت ضمن أجندة مؤتمر التعدين نتائج أعمال عدد من مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، حيث تم الإعلان عن حزم البيانات لأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المغناطيسي بعدد 73 مربعاً بمقياس رسم 100,000:1 لمنطقتي وسط وأجزاء من جنوب منطقة الدرع العربي للمسح الجوي المغناطيسي والمسح الجوي الإشعاعي والتي تغطي ما مساحته 30% من مجمل مساحة منطقة الدرع العربي بمساحة تغطية تصل إلى ما يقارب 180 ألف كيلومتر مربع.

وبين أنه تم الكشف عن حزم بيانات المسح الجيوكيميائي ما نسبته 40% من المساحة الكلية لمنطقة الدرع العربي بمنطقة تغطي ما يقارب 218 ألف كيلومتر مربع، متمثلة بعدد 35,575 عينة سطحية للرسوبيات الوديانية الموزعة على 20 مربع جيولوجي بمقياس رسم 250,000:1 لوسط وشرق منطقة الدرع العربي، وما يزيد عن 3,700.000 (ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف) مدخل رقمي لتوصيف العينات السطحية وتحاليلها الكيميائية لعدد 76 عنصراً.

وقال المهندس عبدالله الشمراني: بأن الهدف من هذه المشاريع الجيولوجية الهامة والمتاحة على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية NGD ؛ هو تعظيم القيمة المضافة للاستفاده من قطاع التعدين من خلال زيادة بيانات المسح الجيولوجي الضرورية الموثوق بها وذات الجودة العالية لدعم الاستكشاف عن الثروات المعدنية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي في قطاع التعدين بالدرع العربي؛ مما سيسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية، والحصول على بيانات جيولوجية متنوعة ذات جودة عالية لتكون صالحة لعدة عقود.