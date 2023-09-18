“المساحة الجيولوجية” تنظم ورشة عمل معالجة وتفسير البيانات الجيوكيميائية

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نظمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بجدة اليوم، ورشة عمل ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي -أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تعمل عليها الهيئة-، بحضور نخبة من جامعة الملك عبد العزيز، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، والشريك الفني من فنلندا، وبريطانيا، بخصوص نتائج تحليل العينات الجيوكيميائية.

وعدّ المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، ورشة عمل معالجة البيانات الجيوكيميائية برنامجًا تدريبيًا أساسيًا يزود علماء الجيولوجيا بالمهارات اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات الجيوكيميائية بدقة من خلال تعزيز القدرات التحليلية، مشيراً إلى أن الورشة تُسهم في اتخاذ قرارات أكثر استنارة في مختلف مجالات البحث الجيولوجي مع تعزيز التعاون والتواصل بين المتخصصين في هذا المجال.

وتعمل البيانات الجيوكيميائية دورًا حاسمًا في فهم عمليات الأرض، بما في ذلك استكشاف المعادن والرصد البيئي.

وتمثل معالجة هذه البيانات وتفسيرها التحدي في هذه الجانب، عليه سعت الورشة لتذليل هذه التحدي من خلال تزويد المشاركين بالتدريب العملي على تقنيات معالجة البيانات، وتمكنيهم من استخلاص رؤى مفيدة من البيانات الجيوكيميائية الخام وتعزيز المهارات التحليلية، للمشاركين والإسهام في نتائج أكثر دقة للبحوث الجيولوجية واتخاذ القرارات السليمة، وتعزيز المعرفة للعمليات الجيولوجية والنتائج المتوقعة بناءً على تحليل دقيق للبيانات، وذلك من خلال استخدام مختلف التقنيات والأدوات البرمجية المستخدمة في مجال الجيوكيمياء.

وأفاد رئيس مشروع المسح الجيوكيميائي بهيئة المساحة الجيولوحية المهندس فواز الفدعاني، أن محاور الورشة اشتملت على محورين تناول الأول منها مراجعة آلية ومنهجية وطرق تحليل البيانات الجيوكيميائية الخاصة بمشروع المسح الجيوكيميائي عالي الدقة للدرع العربي بمشاركة خبراء من منفذ المشروع بهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، والشريك الفني (تحالف IGS) وخبراء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والأكاديميين المختصين من الجامعات للوصول لأحدث وأفضل الطرق لمعالجة بيانات المشروع ، والمحور الثاني تطرق لطبيعة تدريبية وهو برنامج تدريبي شامل مصمم لتطوير المهارات اللازمة لمعالجة وتحليل البيانات الجيوكيميائية بشكل فعّال للجيولوجيين المختصين.

وأشار إلى أن الورشة هدفت إلى تطوير الكفاءة في معالجة البيانات الجيوكيميائية، وتزويد المشاركين بفهم شامل للطرق المختلفة المستخدمة لمعالجة البيانات الجيوكيميائية، من خلال تدابير مراقبة الجودة وتقنيات إدارة البيانات والتحليل الإحصائي وأدوات رسم الخرائط الجيوكيميائية وطرق تفسيرها، وتعريف المشاركين بأدوات البرمجيات حيث سيكتسب المشاركون خبرة عملية باستخدام أدوات البرامج الشائعة مثل لغة برمجة R، أو البرامج المتخصصة مثل Geochem Studio، وبرنامج Arc GIS وغيرها، الأمر الذي سيمكنهم من التعامل بكفاءة مع مجموعات البيانات الكبيرة وإجراء تحليلات إحصائية متقدمة.

وأفاد أن الورشة هدفت أيضا إلى تعزيز مهارات التفسير عبر فهم أهمية النشوزات الجيوكيميائية، والتركيز على مناقشة المشاركين حول كيفية تفسير البيانات المعالجة بدقة من خلال دمجها مع المعلومات الجيولوجية الأخرى مثل: علم الصخور، أو السمات الهيكلية، أو مجموعات البيانات الجيوفيزيائية، فيما ستوفر الورشة منصة للمشاركين للتفاعل مع الخبراء والزملاء الباحثين، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، والفرصة إلى التعاون المستقبلي وتبادل الأفكار، مما يعزز جودة البحث الجيولوجي.