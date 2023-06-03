«المساحة الجيولوجية»: 3 هزات أرضية رئيسية و4 «ارتدادية» شرق خليج عدن.. ولا تأثير على المملكة

المناطق_الرياض

أعلن المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 3 هزات أرضية رئيسية حدثت شرق خليج عدن صباح وعصر اليوم (السبت) 1444/11/14 الموافق 2023/6/3، كان أقصى قدر زلزالي في تمام الساعة 10:17:48 صباحا بقوة زلزالية بلغت 5.8 درجة على مقيات ريختر.

وأكد أن المملكة لم تتأثر بهذه الهزة الأرضية؛ نظرا لبعد المسافة الكبير ما بين موقع الهزة الأرضية والحدود السعودية الجنوبية، وبين أن سبب حدوث الهزة يرجع إلى الحركة على فالق أوينز الواقع في المحيط الهندي، الذي يمثل الحد الجنوبي والجنوب الشرقي للصفيحة العربية، ويعتبر هذا الفالق نشطا زلزاليا حيث تم رصد نشاط زلزالي عليه سابقا.

وتابع: كما تم رصد 4 هزات ارتدادية تابعة للهزة الرئيسية وبقدر زلزالي أقل، ويمكن الاطلاع على إشعارات الزلازل ومنصة المخاطر الجيولوجية من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية WWW.SGS.GOV.SA.