“المساحة الخاصة” ميزة أمنية جديدة بأندرويد

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أتاحت شركة جوجل ميزة أمنية جديدة في نظام أندرويد 15، باسم المساحة الخاصة، تسمح للمستخدمين بحفظ التطبيقات التي تحتوي على معلومات حساسة فيها.

وقالت مصادر مطلعة ومواقع تقنية متخصصة: إن تلك الميزة تمنع الوصول إلى التطبيقات الموجودة فيها إلا بعد إجراء مصادقة بيومترية بالتحقق من بصمة الإصبع أو التعرّف على الوجه أو إدخال رمز المرور.

وأوضحت المصادر أن أيقونات التطبيقات الموجودة في المساحة الخاصة ستكون متاحة في مجلد منفصل، وعند الضغط عليه، يُطلب من المستخدم تأكيد هويته للوصول إليها، مشيرة إلى أن المساحة الخاصة تعمل على تعزيز خصوصية مستخدمي أندرويد وحمايتهم، إذ تُخفى أيضًا إشعارات التطبيقات الموجودة فيها والملفات التابعة لها.

ويمكن إعداد هذه الميزة بالذهاب إلى الإعدادات، والضغط على الأمان والخصوصية، ثم اختيار المساحة الخاصة، ويؤدي تفعيلها إلى إيقاف ظهور البيانات خارج المساحة الخاصة، ومنها مزامنة الصور والملفات ورسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال وأحداث التقويم والبيانات الأخرى.

وبمجرد الانتهاء من إعداد المساحة الخاصة، ستظهر كلمة “خاص” أسفل قائمة التطبيقات، وستتوفر بعض التطبيقات فيها على نحو افتراضي، منها الكاميرا ومتصفح كروم وجهات الاتصال والملفات والصور ومتجر بلاي.