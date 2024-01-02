المسار الثاني بكأس العُلا للصقور يحقق نتائج نوعية في يومه الأول

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انطلقت اليوم منافسات المسار الثاني لكأس العُلا للصقور 2023؛ التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا حتى 5 يناير المقبل في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعُلا.

وجاءت الانطلاقة من خلال إقامة 13 شوطاً من إجمالي 48 شوطاً ستقام على مدار أربع أيام بمجموعة جوائز 28.860 مليون ريال.

وخصصت منافسات الشوط الأول لفئة حر فرخ إنتاج محلي، وفيه تألق برغش المنصوري من خلال تحقيقه المركزين الأول والثالث، فيما جاء أرميزان الدوسري في المركز الثاني، وفي أول ظهور للمحترفين الدوليين من خلال الشوط الثاني حر فرخ قرناس محترفين دوليين، نجح محمد الهاجري من تحقيق المركز الأول، وجاء فريق F3-S في المركز الثاني وحل محمد البلوشي في المركز الثالث.

وفي الشوط الثالث لفئة جير بيور فرخ محترفين محليين خطف برغش المنصوري الأضواء من خلال تحقيق المركز الأول عبر صقره ( إكسبو 2030 ) محرزاً أفضل توقيت للمحترفين المحليين حتى الآن في منافسات كأس العُلا للصقور بـ 17:715 ثانية ، فيما نجح أمين الملاح من حصد المركزين الثاني والثالث.

وفي الشوط الرابع لفئة شاهين فرخ محترفين محليين، كانت الغلبة لأمين الملاح من خلال تحقيق المركز الأول متفوقًا على حميد برغش المنصوري صاحب المركز الثاني وفهد برغش المنصوري صاحب المركز الثالث.

وشهد الشوط الخامس والذي خصص لفئة شاهين قرناس محترفين محليين منافسة قوية حيث حقق فهد برغش المنصوري المركز الأول بفارق بسيط عن برغش المنصوري صاحب المركز الثاني وحميد برغش المنصوري صاحب المركز الثالث.

وفي الشوط السادس فئة شاهين ( فرخ – قرناس ) محترفين دوليين حقق فريق F3-S المركز الأول، فيما ذهب المركزان الثاني والثالث لأحمد الهاجري، وتألق فريق M7 في الشوط السابع فئة جير تبع ( فرخ – قرناس ) محترفين دوليين من خلال تحقيق المركزين الأول والثاني، فيما أحرز فريق F3-S المركز الثالث.

وخصص الشوط الثامن لفئة شاهين فرخ ملاك محليين مفتوح، حقق فيصل بن جمعة المركز الأول متقدماً على عبدالرحمن الشميسي ورفاعي المطيري اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وفي الشوط التاسع لفئة شاهين قرناس ملاك محليين مفتوح حقق فهد المري المركز الأول بفارق مريح عن علي المري صاحب المركز الثاني، فيما حل إبراهيم البوعينين ثالثاً، وفي الشوط العاشر لشاهين ( فرخ – قرناس ) ملاك دوليين تألق فالح النعيمي محققاً المركزين الأول والثاني فيما ذهب المركز الثالث لمحمد الغياثين.

ثم انطلقت منافسات المُلاك المحليين حيث خصص الشوط الحادي عشر لفئة شاهين فرخ ملاك محليين وفيه جاء محمد الشمري في المركز الأول، وخلف المري في المركز الثاني وعبدالعزيز الطويل في المركز الثالث، وفي الشوط الثاني عشر لفئة شاهين قرناس ملاك محليين حقق عبدالرحمن العنزي المركز الأول متقدماً على سليمان الشمري صاحب المركز الثاني وفيصل العتيبي صاحب المركز الثالث، وكان ختام منافسات اليوم الأول للمسار الثاني عبر الشوط الثالث عشر والذي خصص لفئة جير تبع ( فرخ – قرناس ) ملاك دوليين وفيه تم تحقيق أوقات مميزة هي الأفضل للدوليين في منافسات كأس العلا للصقور حتى الآن إذ جاء مصبح الطنيجي في المركز الأول بـ 17.320 ثانية، وحل أحمد الكندي في المركز الثاني بـ 17.453 ثانية، وسلطان بن جراء في المركز الثالث بـ 17.760 ثانية.

واختتمت أشواط اليوم الأول للمسار الثاني بتكريم الثلاثة الفائزين من كل شوط، وتتواصل منافسات المسار الثاني غداً من خلال إقامة 13 شوط بمشاركة المُلاك والمحترفين محليين ودوليين.