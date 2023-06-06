“المسافر” تتعاون مع غرفة الرياض لتأهيل المواهب السعودية في مجال السياحة

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وقّعت شركة “المسافر”، العلامة التجارية الرائدة بمجال السفر والتابعة لمجموعة “سيرا”، اتفاقية شراكة مع الغرفة التجارية بالرياض لتطوير المواهب السعودية بمجال السفر والسياحة.

وستمكّن هذه الاتفاقية شركة “المسافر” من توسيع نطاق برنامج التدريب الداخلي الخاص بها، “أكاديمية المسافر”، والذي يزود الشباب السعودي بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح والازدهار كمستشارين بمجال السفر أو المهن الأخرى في القطاع. وسيتعاون الطرفان لتمكين المزيد من طلاب الجامعات في المملكة من التقدم إلى “أكاديمية المسافر”.

وبهذه المناسبة قال فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي للسياحة في شركة “المسافر”: “ستساعد شراكتنا مع غرفة الرياض في تسريع جهودنا الرامية لتطوير الكفاءات البشرية لقيادة قطاع السياحة والسفر المستدام. وفي ظل النمو الذي يشهده القطاع، ثمة الكثير من الفرص المتاحة أمام الشباب السعودي لبناء مسيرة مهنية ناجحة. ويسرنا في ’المسافر‘ أن نسهم برعاية المواهب الشابة فيما نواصل دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال السياحة”.

من جانبه قال نايف عبد الله الراجحي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة لغرفة الرياض و رئيس لجنة السياحة: “سعداء بتعاوننا مع المسافر، ستعمل هذه الشراكة على تطوير الكفاءات البشرية دعماً لاستدامة قطاعي السياحة والسفر، فضالً عن دعم استراتيجية المملكة الرامية لتعزيز المواهب السعودية وتحفيزهم على الابتكار والريادة، لتكون المملكة حاضرة في جميع المجالات بسواعد أبنائها محلًيا وعالمًيا”.

وتم توقيع الاتفاقية خلال الملتقى الأول لأعمال “الاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي” الذي أقيم في الرياض برعاية شركة “المسافر”. وأدار فهد العبيلان، الرئيس التنفيذي للسياحة في شركة “المسافر”، جلسة نقاشية حول استثمارات القطاع الخاص بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء آل سعود، نائب وزير السياحة السعودي؛ وكبار ممثلي الهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي.