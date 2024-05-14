المسافر وهيئة تطوير منطقة عسير يكشفان عن شراكة استراتيجية للارتقاء بمنطقة عسير كوجهة سياحية رائدة في المملكة

المناطق_الرياض

أعلنت المسافر، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، عن شراكة استراتيجية مع هيئة تطوير منطقة عسير(ASDA)، لتحسين وتعزيز منطقة عسير الجبلية الخلابة، الواقعة في جنوب غرب المملكة كوجهة سياحية عالمية.

ستستفيد هذه الشراكة من الخبرة والمجموعة الشاملة من خدمات السفر التي تقدمها أعمال المسافر لتعزيز السياحة في منطقة عسير وخلق تجارب ملهمة للزوار. وسيلعب النطاق الجغرافي لشركة المسافر وخبرتها الواسعة في المملكة دوراً محوريًا في تعريف السياح الإقليميين والعالميين بالتنوع الترفيهي والثقافي والأنشطة الرياضية في منطقة عسير.

يغلب على الشراكة رؤية مشتركة تتمثل في ترسيخ منطقة عسير، الواقعة في موقع مذهل على امتداد ساحل البحر الأحمر، كوجهة سياحية على مدار العام للباحثين عن المغامرة ومحبي الطبيعة وعشاق الثقافة.

بموجب مذكرة التفاهم، ستقدم هيئة تطوير منطقة عسير مجموعة متكاملة من خدمات التدريب والاستشارات للموظفين الميدانيين وغيرهم من موظفي المسافر لبناء المهارات والمعرفة في تصميم تجارب سفر لا تُنسى في عسير. سيقدم التدريب، من خلال أكاديمية المسافر، نظرة شاملة على وجهة عسير ونقاط بيعها الفريدة، مع التركيز على تنوع تجاربها ومعالمها، وستقدم جلسات تدريبية متخصصة في مجال البيع وأنظمة الحجز لتبسيط العمليات وضمان تجارب سلسة للعملاء.

ستعمل المسافر وهيئة تطوير منطقة عسير على تعزيز التعاون المشترك لترسيخ موقع المنطقة كوجهة سفر رائدة عبر “اكتشف السعودية”، شركة إدارة الوجهات التابعة لشركة المسافر. ستقوم المسافر من خلال شركائها من قطاعي الشركات والجهات الحكومية بإنشاء باقات سفر مميزة للمسافرين الداخليين والمحليين، مع التركيز على السياحة الترفيهية وجذب الراغبين في استكشاف كنوز عسير الخفية ممن يمددون رحلات الحج والعمرة.

سيتم أيضًا إضافة مجموعة واسعة من العروض الترفيهية المتاحة في عسير إلى منصة “أنشطة المسافر”، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة، وسيتيح ذلك للمسافرين الداخليين والوافدين من الاستمتاع بمجموعة متنوعة من خطط سفر أكثر تخصصًا وتجارب منسقة في المملكة.

ستقوم المسافر من خلال شبكة قنواتها المتعددة لسفر الأفراد بحملات توعية بالوجهات الخاصة بالتراث الثقافي الغني في عسير، والمناظر الطبيعية الفريدة، ومناطق الجذب السياحي للزوار داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعبر الأسواق الدولية. ستركز حملات المسافر بشكل خاص على المزيج المبهج من الموسيقى و تجارب الأطعمة المختلفة والأنشطة العائلية في موسم عسير السنوي، والذي يقدم أسابيع من الترفيه للزوار من جميع الأعمار.

قال المهندس / هاشم الدباغ الرئيس التنفيذي المكلف ، من هيئة تطوير منطقة عسير: “تأتي شراكتنا مع المسافر في لحظة مهمة و نعمل على تسريع الجهود لتعزيز رؤية منطقة عسير وجاذبيتها للمسافرين المحليين والدوليين كوجهة سياحية على مدار العام. ومن خلال التدريب الشامل والتعاون التسويقي، ودمج أنشطة وعروض عسير على منصات المسافر الرقمية، نسعى إلى عرض المزايا الاستثنائية للمنطقة أمام العالم بأسره.

ومن جانبه أفاد مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: “باعتبارها شركة السفر الرائدة في المملكة، تدعم المسافر الأجندة السياحية لرؤية المملكة 2030، ونحن في وضع جيد لعرض وإطلاق إمكانات التنوع السياحي في عسير من خلال الاستفادة من كل قطاعات أعمالنا. وسيساهم التعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في المنطقة، والمساعدة في خلق تجارب لا تنسى للمسافرين، وتعزيز التأثير الاقتصادي الإيجابي داخل المجتمع المحلي.

ومع تخطيط المملكة العربية السعودية لاستثمار تريليون دولار أمريكي في قطاع السياحة بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة 2030، تهدف منطقة عسير إلى زيادة أرقام السياحة الحالية وجذب ما يقارب من 9.1 ملايين سائح بحلول نهاية العقد