المسالخ النظامية بالباحة تستقبل نحو 7000 أضحية

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استقبلت المسالخ النظامية بمنطقة الباحة البالغ عددها 11 مسلخا ونقطة ذبح موزعة على جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة 6860 أضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني نجاح الخطة التشغيلية للأسواق والمسالخ خلال فترة الحج للعام 1444هـ والتي كان قد أطلقها فرع الوزارة غرة شهر ذي الحجة ، مشيداً بجهود ودور الجهات الأمنية التي تواجدت بشكل مستمر في الأسواق والمسالخ وذلك لدعم المراقبين لتأدية أعمالهم بالشكل المطلوب.

من جانبه أوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة الدكتور محمد عثمان بأن العمل خلال الموسم سار بانسيابية وسرعة في الإنجاز وذلك وفق الخطة المعدة لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام .