المستشار الألماني: ندعم أوكرانيا مهما حدث.. ويجب التأني في إمدادات الأسلحة

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن، أن بلاده قدمت أكثر من 12 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا العام الماضي، مشيرا إلى أن برلين ستواصل دعم كييف مهما حدث.

لكن أولاف شولتز شدد في الوقت نفسه على عدم رغبة بلاده في اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، كما جدد التزام بلاده بالارتقاء بمستوى الأمن الأوروبي.

وأكد المستشار الألماني أن بلاده قدمت لأوكرانيا أحدث الأسلحة والذخائر أكثر من أي بلد أوروبي آخر، مشددا على ضرورة التأني في أي قرار بشأن إمدادات الأسلحة لكييف.

ويشير شولتز على ما يبدو إلى المطالبات الأوكرانية المتزايدة بالحصول على طائرات مقاتلة، ما يمثل استفزازا غير مسبوق لروسيا.

وتابع: “سنستمر كأكبر داعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، واستقبلنا أكثر من مليون أوكراني في بلادنا العام الماضي”.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينجح، وأن أوكرانيا ستنتصر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد الأوروبي أكثر وحدة والناتو يتسع.

ولفت إلى أن ألمانيا “نجحت في تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية العام الماضي”.

ودعا شولتز الحلفاء القادرين على إرسال دبابات لأوكرانيا إلى فعل ذلك “الآن”.

وأوضح “أسلحتنا ليست ما تطيل أمد الحرب في أوكرانيا، وتفكير الرئيس بوتين بأننا سنتوقف عن دعم أوكرانيا في وقت ما غير صحيح”.

وفي سياق آخر، ثمن الرئيس الألماني “رفض الرئيس الصيني نشر أسلحة نووية حول العالم”.