المستشار تركي آل الشيخ: حفلات الليالي السعودية – المصرية بدار الأوبرا تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين

القاهرة ـ أحمد حماد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تخصيص 4 مليارات جنيه من صندوق “big time” لرعاية الأفلام المصرية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف “آل الشيخ”، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل والإعلامي السعودي سامي جميل، على هامش حضوره أولى حفلات الليالي السعودية – المصرية، بدار الأوبرا المصرية، أن هذا الحفل للتاريخ، والعلاقة العميقة والتاريخية بين البلدين تنعكس الآن على أرض الواقع، وفق موقع “مبتدا” المصري.

وتابع أن رمزية المكان والحضور والمشاركين تدل على حجم العلاقة الكبيرة بين مصر والسعودية، مُشيرًا إلى أنه يحلم بأن يرتقى التعاون بين البلدين إلى المستوى الأعلى من المشاريع الكبرى، فمصر بلد مليئة بالمواهب والقدرات والكفاءات.

وتأتي الليلة بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ويُحيها كل من النجم محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم العراقي ماجد المهندس.

وتنقل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حفل اليوم عبر قناتي “dmc” و”الحياة” على الهواء مباشرة، ويتضمن الحفل العديد من المفاجآت أخرى.