المستشار قطان يلتقي بوزيرة خارجية كوت ديفوار

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التقى معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار، كانديا كاميسوكو كامار.

وثمن معاليه في بداية اللقاء ما أبدته وزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار، من تأكيد دعم حكومة بلادها لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة العربية السعودية هذا العام.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي.