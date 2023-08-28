المستشار “قطان” يلتقي وزير خارجية سيشل

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التقى معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، معالي وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي.

وثمن معاليه في بداية اللقاء ما أبداه معالي وزير خارجية سيشل، من تأكيد دعم حكومة بلاده لطلب المملكة لاستضافة معرض “إكسبو 2030” في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها.