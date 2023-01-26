المستشفى التخصصي يعلن وظائف إدارية لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

المناطق_متابعات
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض توفر وظائف إدارية بمسمى كاتب جناح (Ward Clerk) في أقسام وأجنحة المستشفى بالرياض على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– كاتب جناح (جناح الرعاية المخففة لجراحة القلب – الرياض)
– كاتب جناح (جناح غرف العمليات بالدور الثاني – الرياض)
– كاتب جناح (وحدة طب الأورام – الرياض)
– كاتب جناح (جناح ب-1 طوارئ البالغين – الرياض)
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال ونساء).
– حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
– لا يشترط الخبرة.
– إجادة اللغة الإنجليزية (إجتياز اختبار اللغة بنسبة لا تقل عن 60%).
– مهارات في استخدام الحاسب الآلي.
الوصف الوظيفي:
أداء الأعمال الكتابية وإدخال البيانات واستخراجها ومهام الاستقبال والترجمة البسيطة والأنشطة الأخرى لدعم رعاية المرضى مع الحفاظ على السرية.
المزايا:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: ( هنا ) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه، يستمر التقديم حتى الثلاثاء 1444/7/16هـ (الموافق 2023/2/7م).