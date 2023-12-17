المسجد النبوي يستقبل أكثر من ٥ ملايين مصلٍ خلال الأسبوع الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم، من خلال تقريرها الأسبوعي أنها استقبلت خلال الفترة من 24 جمادى الأولي إلى 02 جمادى الآخرة لعام ١٤٤٥هـ، أكثر من 5 ملايين و 119 ألف مصلٍ.

وسخرت الهيئة كافة الخدمات للمصلين والزائرين من خلال جميع إداراتها لتوفير سبل الراحة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من (501938) زائراً للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى (235341) مصلياً بالروضة الشريفة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن (15295) من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات (87446) زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد (13584) شخصاً من خدمة المكتبات، في حين استقبلت المعارض والمتاحف (4783) مستفيداً، كما قُدم (42125) إهداءً منوعاً للزائرين والزائرات، إضافة إلى (8638) خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل .

كما قدمت أكثر من (111600) عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع (92992) وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.