المسحل : الإعلان عن مدرب الأخضر بداية “يوليو”.. وسيكون أوروبيًا

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أوضح رئيس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن مدرب الأخضر السابق هيرفي رينارد طلب المغادرة بسبب التغيير في إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مؤكدًا أنه تم الوصول معه لمفاهمة معينة وتم حفظ حقوق الاتحاد، ولا يوجد أي خلاف معه.

وقال المسحل إنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في بداية شهر يوليو وهو مدرب أوروبي.. والمدرب الإسباني لويس أنريكي ليس من ضمن الخيارات.

وأشار المسحل إلى أنه من الضروري للتشاور مدرب المنتخب مع لجنة المسابقات في الرابطة، من أجل الإعداد الفني بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن الوصول لكأس العالم ليس إنجازا.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي عن كواليس استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب قبل المشاركة في مونديال قطر 2022.

أوضح رئيس الاتحاد السعودي خلال حواره مع برنامج برا 18 أنه بالنسبة لقرار استبعاد فهد المولد قبل تسليم القائمة النهائية لكأس العالم تمثل في وجود اتصالات مع “الوادا” ولم يكن لديهم رضاء عن قرار مركز التحكيم بتخفيض عقوبة فهد المولد، لذلك فضلنا عدم المغامرة بمصلحة المنتخب.

وأشار المسحل إلى أن بعد اتخاذ القرار تم الجلوس مع اللاعب، والذى أبدى تفهمه لموقف الاتحاد السعودي وإعلاء مصلحة المنتخب.

وتعقيبًا عن الانتقادات الموجهة للحكام، أوضح رئيس الاتحاد السعودي : “هذا الموسم انخفض عدد طلبات الحكام الأجانب عن الموسم الماضي وهذا دليل أن هناك تحسنا في قبول الحكم السعودي، و 35 % من حكام كأس العالم تم استقطابهم.. وغير صحيح أننا نطلب من الاتحادات أن ترشح حكام”.

وأضاف : ” تمت إقامة أكثر من 44 دورة للحكام السعوديين، وتم استقطاب أفضل المحاضرين بالعالم.. وموضوع الفيديوهات التي تظهر بعد الجولة هو من مبدأ الشفافية، وليس هناك تركيز علي أي نادي”.

وتعليقًا على أزمات قضايا الأندية، قال المسحل : “بعض إدارات الأندية تخطئ التقدير بالالتزام بعقود اللاعبين الأجانب وتتكبد مصاريف مالية أعلى من دخل النادي.. وفي الفترة القادمة ستنخفض القضايا وسيكون هناك إجراءات صارمة في موضوع الضبط المالي”.