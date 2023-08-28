المسحل: مانشيني يؤمن بمشروعنا الكروي

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قال رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، إن المدير الفني الإيطالي للمنتخب الوطني مانشيني يؤمن بمشروع المملكة الكروي.

وأضاف المسحل، في تصريحات له مساء الأحد: “مشروعنا الكروي الذي يؤمن به مانشيني متمثل في المنافسة على لقب كأس آسيا في قطر والتأهل لمونديال 2026”.

وأشاد رئيس اتحاد الكرة بالنمو الذي تشهده الكرة السعودية على جميع مستوياتها مما يلهم البلاد لترك بصمة كبيرة لفرق الرجال والسيدات والشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم، تعيين المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني مدربًا للأخضر خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.