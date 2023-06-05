«المسحل»: مشروع الاستثمار الرياضي سيخطو بالرياضة السعودية نحو آفاق جديدة إلى العالمية

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رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي ومنسوبي كرة القدم السعودية، الشكر والتقدير لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة إطلاق مشروع الاستثمار الرياضي والتخصيص للأندية الرياضية الذي يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

وقال: إن إطلاق هذا المشروع التاريخي يعكس الدعم السخي غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، للقطاع الرياضي الذي حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة بفضل هذا الاهتمام والدعم الكبيرين، مؤكداً أن إطلاق هذا المشروع الرياضي الضخم يأتي امتدادًا للخطوات الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات نحو الوصول لمستهدفات رؤية 2030، لافتًا النظر إلى أن المشروع سيخطو بالرياضة السعودية بشكل عام، خصوصا كرة القدم، نحو آفاق جديدة إلى العالمية.